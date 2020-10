IL CASO

BELLUNO Seconda ondata, purtroppo, per la residenza per gli anziani di Cortina d'Ampezzo, interessata nuovamente dai contagi da Covid-19. Ben 44 delle 69 nuove positività, comunicate dal Dipartimento di prevenzione ieri, si riferiscono alla struttura socioresidenziale. E praticamente nella struttura Angelo Majoni, con 58 anziani totali, tutti gli ospiti sono positivi: sono rimasti immuni solo gli anziani che avevano preso il Covid nella prima ondata ed anche per uno di questi c'è stato il contagio bis.

LA CASA DI RIPOSO

«La struttura integralmente è stata contagiata - conferma Paolo Stocco, amministratore unico della Casa di riposo -. Ci sono alcune persone non infettate, ma non cambia il quadro. Quelle contagiate a primavera sono tutte rimaste negative, eccetto una. C'è da dire che non abbiamo situazioni critiche al momento: sono tutti asintomatici. Ma quello che preoccupa è garantire l'assistenza costante e assidua». Sì perché anche alcuni operatori sono stati contagiati e sono in isolamento. Per questo oggi la Usl invierà una task force con almeno 3 infermieri per dare supporto alla struttura. «Inoltre - prosegue l'amministratore unico - siamo riusciti a reclutare, cercando in tutta Italia, sanitari per assunzioni temporanee».

IL SINDACO

La diffusione del virus in ogni caso sorprende, data l'adozione rigorosa delle misure di prevenzione e di un rigido protocollo. «Nonostante ciò ha affermato ieri il sindaco, Gianpietro Ghedina il contagio si è sviluppato molto rapidamente. Le persone attualmente ospiti risultate positive sono 38, tutte asintomatiche. Per quanto attiene al personale, alcuni operatori sono risultati positivi, sempre in forma asintomatica: si tratta di tre infermieri e di cinque operatori sociosanitari, tutti in isolamento domiciliare». Come spiega il primo cittadino, la casa di riposo è in costante e stretto contatto con i dirigenti sanitari dell'Usl Dolomiti. Martedì scorso i medici del Servizio di prevenzione e dello Spisal hanno effettuato un primo sopralluogo, per un'analisi della situazione. «Considerata la carenza di organico continua Ghedina la direzione dell'Usl ha concordato con la casa di riposo l'invio di tre infermieri a supporto, mentre l'Assp sta assumendo altri otto operatori sociosanitari a rinforzo del personale operante, al fine di assicurare una continuità assistenziale e una particolare attenzione alle persone ospiti in questa delicata situazione». E conclude: «I famigliari degli ospiti vengono costantemente informati sulle condizioni di salute dei loro cari. L'amministrazione comunale di Cortina segue da vicino l'evolversi della situazione della casa di riposo e, d'intesa con la direzione, ha messo a disposizione alcuni alloggi di foresteria per il personale di rinforzo che prenderà servizio già da oggi».

OSPEDALE COVID

I ricoveri al San Martino di Belluno sono 24, di cui nessuno in area critica. Tre persone sono state trasferite nell'area per pazienti Covid dell'ospedale di comunità Fondazione Casa Antonio Abate di Alano di Piave. La struttura, inserita nella rete dei servizi dell'Usl Dolomiti, da lunedì accoglie nuovamente persone con Covid-19, asintomatiche, provenienti da altre zone della provincia, fornendo assistenza a pazienti in uscita dall'ospedale e che per le loro condizioni non possono, momentaneamente, rientrare a casa propria o essere accolti in struttura residenziale. Ai famigliari degli ospiti della casa di riposo è stato chiesto di sospendere le visite agli anziani, che possono essere contattati in videochiamata. L'ospedale di comunità di Feltre è stato, invece, trasferito al padiglione Gaggia. Nel frattempo, è stato potenziato il drive-in tamponi di Tai, assicurando una presenza degli operatori per tamponi di controllo su indicazione e appuntamento gestiti dalla sorveglianza attiva tutti i pomeriggi, dal martedì al sabato. Quest'attività aggiuntiva affianca quella ad accesso libero. Da ieri hanno l'obbligo di effettuare il tampone anche coloro che rientrano da: Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.

