BELLUNO Per essere una rotonda è una rotonda. Ma ovale. È stata installata da appena una settimana e già qualcuno ha capito che no, la nuova rotatoria di Cavarzano non s'aveva da fare. Almeno, non così. A scatenare gli automobilisti è stato un post pubblicato ieri dal consigliere di opposizione Franco Roccon sulla sua pagina Facebook. Spesso critico e scettico rispetto alle scelte dell'assessore alla mobilità Alberto Simiele, il capogruppo di Civiltà Bellunese Liga Veneta Repubblica boccia l'opera in quanto dannosa alla viabilità. Crea traffico, invece che alleggerire la circolazione e in una città già affaticata dalla chiusura del ponte bailey a ridosso di Natale proprio no, non ci voleva. Simiele, da parte sua, risponde spiegando perchè la forma non sia rotonda e spezza una lancia a favore della rotatoria ellittica, più funzionale e sicura di quelle tradizionali. «E' una banana, non una rotatoria scherza Roccon -. Io la percorro tutte le mattine nell'orario di punta, alle 7.45, e da quando c'è si creano lunghe file perché le auto faticano a circolare in modo scorrevole. Per agevolare chi si immette arrivando da Baldenich di fatto si crea un disagio per chi arriva da via Pellegrini che fatica a curvare. Simiele dovrebbe mettersi alla rotonda al mattino prima delle 8 e vedere cosa succede. Una gran confusione. Un'alternativa c'era, era quella di una forma tradizionale con cordolo molto basso di modo da permettere ai mezzi pubblici di salirci sopra». Il punto è che di quella rotonda, in quel punto, c'era grande bisogno e per renderla più sicura la si sarebbe dovuta allargare procedendo con espropri, spiega l'assessore. Questo non è stato possibile e l'unica soluzione, a quel punto, era cambiare la forma. «E' stato l'unico modo per poter fare una rotatoria spiega Simiele -, di ellittiche ce ne sono in tutto il mondo e hanno sempre funzionato. Abbiamo tentato con gli espropri, ma non c'è stata la disponibilità e allora si è fatto così. In questo modo gli automobilisti hanno una visione più ampia e sicura della strada e di cosa succede in rotonda, si vede meglio». Al momento la rotatoria è provvisoria, si sta cercando di capire se funziona o se sarà necessario apportare qualche modifica prima di renderla definitiva. Roccon resta scettico. «Da quando il consigliere Simiele è diventato assessore assistiamo a queste soluzioni strane commenta -, ci ricordiamo tutti delle corsie ciclabili ai lati di diverse strade in città. Per non parlare del dosso di via Fani, a cinque metri da un bivio, ma come è possibile?».

