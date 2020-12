IL CASO

BELLUNO Palazzo Rosso valuta la denuncia per le svastiche e gli insulti proferiti durante un incontro sul Pat. «Quello che è successo l'altro giorno, durante la riunione on-line è un attacco alla libertà». Il consigliere di Fratelli D'Italia, Raffaele Addamiano, punta il dito contro l'incursione squadrista alla riunione convocata sulla piattaforma Zoom dall'assessore Franco Frison per discutere del Piano di assetto territoriale e quindi della città di domani. Un appuntamento al quale, dopo due ore di dibattito si sono presentati anche dei ragazzi che prima hanno salutato e poi hanno postato immagini di svastiche e iniziato con parolacce e bestemmie.

«Sono degli emeriti idioti - spiega il consigliere comunale Addamiano - questo bisogna dirlo senza mezze parole, ma sono anche delle persone irrispettose delle libertà altrui. Si tratta di iniziative pubbliche e di approfondimento e non è tollerabile che vengano interrotte perché qualcuno decide di effettuare un'incursione limitando l'altrui libertà. Per questa ragione come consigliere comunale voglio esprimere la solidarietà a chi ha organizzato l'evento e a chi ha assistito». Uno spettacolo che ha messo in luce anche la fragilità delle reti per gli incontri istituzionali, pur aperti a tutti.

«Da avvocato - prosegue Addamiano - dico che potrebbero esserci anche dei profili di responsabilità negli autori del blitz. Si potrebbe per esempio ipotizzare una condotta illecita ai sensi dell'articolo 615 sull'accesso abusivo a un sistema informatico. Ma non è detto che non si possa arrivare all'interruzione a pubblico servizio».

Toccherà al Comune fare un esposto per denunciare alle forze dell'ordine l'accaduto: gli attacchi hacker, avvenuti tutti con la stessa modalità nelle ultime settimane, lasciano pensare che ad agire sia un gruppetto di ragazzini sfaccendati che non ha ancora colto la gravità di quei comportamenti che violano uno dei principi cardine della democrazia.

