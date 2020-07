IL CASO

BELLUNO Nottata movimentata in piazza Duomo. E non per gli eccessi dei giovani, questa volta. Alle 4.20 circa di mercoledì mattina l'allarme di Palazzo Piloni ha svegliato di soprassalto i residenti della zona. La sirena ha subito fatto temere l'intrusione di ladri o un principio d'incendio, spingendo qualcuno a chiamare la polizia.

IL TRAMBUSTO

Dal 113 la chiamata è stata rimbalzata ai carabinieri e quindi ai Vigili del fuoco, così che nel giro di una quarantina di minuti sul posto sono arrivati tutti. Il suono è proseguito incessante e fastidioso per circa un'ora, lasciando con il fiato sospeso chi, non riuscendo a prendere sonno, ne attendeva il disinnesco. Così, mentre i bellunesi nei loro letti si rigiravano e mettevano la testa sotto il cuscino, sotto Palazzo Piloni si stava formando un capannello di persone che, nel giro di mezz'ora, ha avviato le operazioni di controllo su tutto il complesso di edifici dell'ente Provincia. Alle 5.15 l'allarme ancora non era stato spento. Alle 6, quando in molti già alzavano le tapparelle, il rumore era però cessato ed è tornata la quiete sotto il campanile. Insomma, nottata difficile e sonno interrotto, paura o addirittura tachicardia per chi temeva incendi o che il suono provenisse dalla propria auto. L'allarme ha buttato giù dal letto anche il presidente della Provincia Roberto Padrin. «Ho ricevuto una chiamata dai carabinieri attorno alle 4.50, stavo dormendo dichiara , da lì ho a mia volta allertato il capo delle guardie provinciali Oscar Da Rold». Ed è stato Da Rold, infatti, a raggiungere il Palazzo trovando già sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri.

IL DISINNESCO

«Quando ho ricevuto la chiamata mi sono alzato dal letto, ho infilato i pantaloni e sono partito racconta -. Quando sono arrivato i Vigili del fuoco erano già riusciti ad entrare negli edifici per verificare che non ci fossero principi d'incendio, era necessario farlo il prima possibile. Abbiamo quindi spento l'allarme, ma ancora non è chiaro cosa l'abbia fatto scattare. Nei prossimi giorni verificheremo dal punto di vista tecnico tutto l'impianto». Quello che non è stato subito chiaro è di cosa ci si dovesse preoccupare. Due sono infatti gli impianti del complesso della Provincia: quello che segnala gli incendi e che scatta, dunque, quando rileva fumo e quello anti intrusione. Dopo un primo controllo si è capito che si trattava del primo e così, da lì, gli uomini si sono divisi e hanno passato al setaccio tutte le sale degli edifici dal piano terra alle soffitte dove sono conservati chili e chili di archivi di carta.

LA PERLUSTRAZIONE

«Abbiamo impiegato oltre un'ora, la struttura è grande e ha molte sale conclude Da Rold -, fortunatamente non abbiamo trovato nulla di anomalo né c'erano segni di alcuna intrusione agli ingressi, ma è stato necessario controllare con attenzione ogni anfratto di Palazzo Piloni, Palazzo Pagani, Palazzo Buttacalice, sala degli affreschi e degli altri edifici del complesso».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA