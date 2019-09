CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Non ha gradito Giulio Imperatore presidente della Fidal di Belluno lo spirito della prima edizione delle pedonata Pineta Beer Run domani in Nevegal: quella birra da 30cl offerta ai partecipanti ad ogni giro coperto lungo l'anello di due chilometri, proprio non gli è andata giù. Così ha scritto agli organizzatori Denis Bortot e Andrea Balzan per richiamarli a più genuini principi sportivi ed evitare facili sconfinamenti in territori non proprio decoubertiniani. Non solo, ma ha anche suggerito agli iscritti a società che...