IL CASO BELLUNO Niente test antidroga alla giunta Massaro e ai consiglieri. «Peccato,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Niente test antidroga alla giunta Massaro e ai consiglieri. «Peccato, un'occasione persa per la trasparenza dell'ente», dichiara il consigliere comunale di opposizione, firmatario del documento, Raffaele Addamiano. Per due no, l'assemblea di Palazzo Rosso non ha ritenuto utile ai fini della prevenzione dall'uso delle droghe e ai fini educativi verso i giovani, sottoporre al test sindaco, giunta e consiglieri. L'idea del capogruppo di Obiettivo Belluno è stata bocciata dai colleghi: con 160 euro per il test del sudore e 130...