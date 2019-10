IL CASO BELLUNO Legge regionale Ater: i sindacati invitano gli inquilini alla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Legge regionale Ater: i sindacati invitano gli inquilini alla calma. La nuova normativa introdotta dalla Regione Veneto per disciplinare l'utilizzo e gli ingressi nelle case popolari ha sollevato preoccupazione tra gli abitanti, ma ora Cisl Fnp Belluno e Sicet, il sindacato degli inquilini della Cisl, aprono un tavolo di contrattazione. Domani alle 15.30 nella sala parrocchiale di Cavarzano è prevista un'assemblea pubblica rivolta agli inquilini Ater per illustrare i contenuti della nuova legge e le proposte della sigla per...