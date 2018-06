CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO La montagna bellunese, forse, ce l'ha fatta. Ha salvato la sua Neurochirurgia. È arrivata ieri pomeriggio, dopo giorni di dibattito politico e di prese di posizione dei comitati, l'annuncio che il servizio verrà ripristinato h24. Un fulmine a ciel sereno, così come era stata la notizia della soppressione degli interventi. Quando ormai non ci si sperava più, quando l'esecutivo della conferenza dei sindaci già aveva fissato un tavolo per giovedì prossimo per discutere la questione e si temeva di dover mettere la pietra sopra...