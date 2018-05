CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO L'imputato è uno straniero che è da tempo fantasma e i testi dell'accusa latitano. Un processo praticamente impossibile quello che si sta svolgendo in Tribunale a Belluno per la bancarotta fraudolenta della Dharma srl, attività di consulenza commerciale e finanziaria, che aveva sede in città, in via Cavour. Alla sbarra il neo amministratore delegato Josef Szabo, 42 anni (difeso dall'avvocato d'ufficio Enrico Gandin in sostituzione del collega Luca Dalle Mule). È accusato di aver sottratto libri e scritture contabili...