IL CASO

BELLUNO L'azienda sanitaria replica al consigliere delegato Paolo Vendramini, che nel bilancio di fine anno tenuto un paio di giorni fa, in un discorso più ampio, ha affrontato anche il tema legato alla necessità di maggior dialogo tra l'azienda sanitaria Dolomiti e Palazzo Piloni. Il riferimento, in particolare, riguardava la carenza di infermieri nelle rsa. «Stupisce la forte presa di posizione a nome della Provincia del consigliere Vendramini sul tema degli infermieri scrive in una nota la Usl -: dimostra di non essere informato sui fatti in questione. Come noto, la carenza di personale infermieristico riguarda sia le case di riposo che l'azienda sanitaria, che si è trovata a dover far fronte a necessità di istituire nuovi servizi (si pensi a tutte le attività di diagnostica Covid, al contact tracing etc) e a potenziare gli esistenti (servizi infermieristici a domicilio, aumento del numero di operatori necessari nei reparti covid per il maggior carico assistenziale richiesto)». «Si ricorda, peraltro prosegue il comunicato -, che la programmazione del numero di posti a disposizione nei corsi universitari è stabilito da norma statale. Usl e Regione, quindi, non hanno strumenti per aumentare deliberatamente il numero di studenti, pur avendo nel territorio un corso di laurea in infermieristica che assicura ogni anno un'ottantina di infermieri laureati».

Il numero di infermieri necessario all'Usl Dolomiti e autorizzato dalla Regione in base ai criteri parametrati sulle necessità assistenziali e al turn over, «è superiore al numero di professionisti in graduatoria vincitori del concorso pubblico indetto a livello regionale da Azienda Zero (103). Come detto e scritto nella massima trasparenza, l'Usl Dolomiti ha deliberato l'assunzione dei 103 infermieri aventi diritto precisando che Le assunzioni deliberate verranno attivate gradualmente tenendo conto anche delle situazioni contingenti in alcune Rsa del territorio, attivando gli istituti previsti dalla norma». L'Usl conclude: «Peraltro, forse il consigliere non sa (non è infatti materia di competenza della Provincia) che il tavolo di coordinamento con i Centri di Servizio è costante e proprio l'altro ieri si è riunito. Oltre al tema della vaccinazione anti Covid, è stato affrontato anche il tema degli infermieri, noto e trattato da tempo nel comune interesse di dare servizi adeguati alla comunità in tutti i setting assistenziali. Spiace, quindi, che ancora una volta si scelga la via del clamore a mezzo stampa piuttosto che favorire la costruzione di soluzioni operative». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA