IL CASOBELLUNO In venti giorni ne sono morti due e ora c'è un filmato in mano alle forze dell'ordine. E' emergenza avvelenamenti tra gli animali in provincia. E non si parla del tappeto di esche rosse sparse attorno alla fontana di piazza dei Martiri un mese fa. In quel caso non ci sono stati danni nè bestie ammazzate. Quattro giorni fa, invece, un labrador nero è morto per aver mangiato un boccone avvelenato mentre passeggiava con il proprietario lungo il percorso naturalistico di Brent de l'art, a Trichiana. Per Black non c'è stato nulla...