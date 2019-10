CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Il sabato sera a 15 anni? Bere fino a star male in piazza dei Martiri. Una ragazzina di un quartiere cittadino, che sabato stava passando la serata in centro con gli amici, è collassata a terra di fronte al gruppo, con cui, per ore, aveva consumato alcolici di ogni tipo. Erano circa le 2 di notte tra sabato e domenica quando in piazza è arrivata l'ambulanza a sirene spiegate. La 15enne è stata soccorsa e portata d'urgenza al pronto soccorso del San Martino. La ragazzina aveva un'alcolemia superiore a 2 grammi di alcol per...