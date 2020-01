IL CASO

BELLUNO Il papà ha ritirato la denuncia, ma il figlio andrà comunque a processo per minaccia aggravata. Finirà in aula la vicenda che è stata ricostruita dalla polizia in questi giorni accaduta in una casa di Castion il giorno dell'Epifania. Il ragazzo 24enne di origine pakistana, R.F., avrebbe impugnato la mannaia minacciando padre e un fratello. Una situazione che poteva degenerare da un momento all'altro e che solo grazie all'intervento degli agenti della Volante è poi rientrata. Il 24enne è stato denunciato e allontanato da casa.

La mannaia, ritrovata sotto al letto, è stata sequestrata dalla polizia, che ieri mattina l'ha consegnata a Palazzo di Giustizia. È il corpo del reato del processo che si aprirà a carico del pakistano e fino ad allora sarà custodita negli uffici del Tribunale. Il pakistano, complice l'alcol, ingerito si è cacciato nei guai, nonostante un primo richiamo della polizia che era intervenuta per una prima chiamata del padre. Si era allontanato per poi tornare e dare nuovamente in escandescenze arrivando a brandire la mannaia contro il genitore.

Il giovane è stato anche allontanato da casa e non potrà avvicinarsi ai famigliari a Castion per almeno sei mesi, come richiesto dalla Procura e disposto dopo l'udienza di mercoledì mattina dal gip del Tribunale di Belluno. L'indagato era rappresentato dall'avvocato Silvia Zannini che sostituiva il collega Ferdinando Coppa, che difende il 24enne d'ufficio. Il papà ha subito ritirato la querela, ma questo non consentirà di fermare il procedimento penale. L'accusa infatti è minaccia aggravata al genitore e il processo andrà avanti d'ufficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA