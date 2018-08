CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO È caccia al pirata della strada che ha investito e ucciso Artù. Era questo il nome del border collie travolto giovedì sera in via Tilman a Cavarzano da un automobilista che poi è scappato. L'animale è stato soccorso da una donna che passava di lì e ha visto l'incidente, ma nonostante l'intervento tempestivo e l'affidamento alle cure di un veterinario, la bestiola non ce l'ha fatta. La storia ha sollevato indignazione e tristezza in rete. Giovedì chi ha soccorso il collie ha subito fatto rimbalzare la notizia sui social...