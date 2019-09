CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Domenica in centro, con un passeggino, due passi all'interno del negozio Oviesse. Non poteva destare sospetti la mamma che ieri ha messo a segno un furto nel negozio di piazza dei Martiri. Per realizzare il suo piano si è servita persino del figlioletto nascondendo la merce rubata nel passeggino, praticamente addosso al bimbo. Alla fine è stata smascherata e denunciata a piede libero per furto aggravato. Si tratta di una cittadina romena, residente nel Bellunese, di 30 anni, M.F. le sue iniziali. Sul caso indagano i...