CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBELLUNO Di nuovo in fiamme la casa abbandonata di via Matteo Cesa, proprio sotto il ponte degli Alpini. Questa volta però il nuovo rogo, ieri alle 3 di notte, arrivato a distanza di meno di 7 mesi dal primo, ha rischiato di finire in tragedia. Solo il provvidenziale intervento della polizia ha evitato il peggio, con un agente delle Volanti che si è lanciato tra le fiamme e ha trascinato fuori l'uomo che era all'interno, immobilizzato dalla paura. Si tratta di un 64enne che stava per soffocare per il denso fumo: è stato trasportato...