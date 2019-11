CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Denunciò gli abusi dello zio baby-sitter sulle sue bambine, ma ora chi rischia la vera condanna è lei: il Tribunale potrebbe portarle via le due figlie minorenni, perché non avrebbe protetto le due minori. Una vicenda paradossale quella la sta vivendo una mamma 50enne residente nella Valbelluna, che con coraggio affrontò il processo affinché quell'uomo venisse condannato. Lui per quegli abusi ha preso 5 anni di reclusione con una sentenza non ancora definitiva, ma confermata in secondo grado. Ad oggi non ha fatto ancora un...