IL CASOBELLUNO Che fine ha fatto la Coppa d'Oro delle Dolomiti? Come è il bilancio dell'Aci Belluno? Se lo chiede Gianpaolo Bottacin, ex consigliere dell'Automobil club Belluno, già presidente dell'ente. Domande che si è posto, rivedendo un articolo di un anno fa, in cui lui e alcuni componenti della sua lista chiedevano numi sulla situazione del Club, che negli ultimi due anni era stato gestito dal commissario Giorgio Capuis.GLI INTERROGATIVI«Avevamo indetto una conferenza stampa per sapere come mai l'Aci non pubblicava più bilanci, e...