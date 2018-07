CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Carte false per pagare meno l'assicurazione e ottenere risarcimenti dopo finti incidenti. L'ultima frontiera della truffa, ormai nota e diffusa a Napoli ha mietuto anche vittime bellunesi. Ignari cittadini che si sono visti rubare i documenti di identità , con i quali, una volta modificati, aprivano polizze per auto che circolano a Napoli. L'inchiesta della Procura di Belluno vede al momento una persona iscritta per l'ipotesi di truffa. Ma l'indagine, portata avanti dalla squadra di polizia giudiziari della Sezione di polizia...