IL CASOBELLUNO Bussa in questura e chiede asilo politico, ma poi si getta a terra e chiede aiuto: «Sto male chiamate l'ambulanza». È stato una notte in ospedale il pakistano colpito da malore di fronte agli agenti in via Volontari della Libertà, lunedì sera poco dopo le 20. In molti si sono chiesti cosa stesse accadendo alla vista di quell'ambulanza arrivata, a sirene spiegate, in questura. In realtà, come è emerso successivamente, i soccorsi non erano stati richiesti per un poliziotto, ma per un utente. Un migrante. N.M.A., 41enne...