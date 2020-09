IL CASO

BELLUNO Bucano i pneumatici delle biciclette, inseriscono colla nelle serrature delle porte, aprono i cancelli per fare uscire i cani, addirittura smontano le targhe delle auto e le installano su altre vetture. Episodi che hanno quasi dell'incredibile, eppure ne stanno succedendo di tutti i colori sul Nevegàl. Oggi Massimo Fiabane, 44 anni, che risiede sul Colle, farà una segnalazione alle forze di polizia «perché è giusto che chi può fare qualcosa lo faccia». Episodi che sembrerebbero completamente scollegati tra loro, non c'è una correlazione tra le vittime e questi atti vandalici succedono in zone diverse del Colle. Parliamo di via Faverghera e di via Alpe in Fiore, magari anche altrove ma qualcuno probabilmente ritenendo la questione di poco conto non ne parla con nessuno. Invece Massimo Max Fiabane ha ritenuto di mettere sul chi va là villeggianti e residenti e ieri ha diffuso la notizia. «Scrivo a malincuore si legge sulla pagina Amanti Alpe del Nevegàl, il Colle di Facebook -, ma purtroppo qui al villaggio Le Ginestre siamo stati colpiti da atti vandalici in questi giorni. A me un taglio di un pneumatico e al vicino hanno messo della colla nella serratura della porta d'ingresso della casa. Mi hanno riferito prosegue Fiabane che non è la prima volta che questi dispetti di cattivo gusto si verificano. Un appello a stare attenti, soprattutto non lasciare casa e automobili aperte. Da parte mia domani (oggi) farò una segnalazione alle autorità, sperando di non beccare in flagranza questo soggetto». Dai racconti di chi ha subito queste cattiverie, esse sembrano delle vere e proprie ragazzate che però assumono ben presto il carattere di atti vandalici veri e propri. Max Fiabane infatti, racconta come «l'altro giorno sono partito da casa in bicicletta e ho sentito che la gomma era bucata. Guardando bene, però, non si era bucata per strada, quando l'ho portata dal mio gommista questi ha notato che si trattava di un vero e proprio taglio effettuato con un oggetto contundente. Lì per lì mi è dispiaciuto, ma ho fatto le mie cose come sempre. Durante la notte, però seguita a raccontare Fiabane ho sentito che i miei vicini, arrivati in Nevegàl per qualche giorno di vacanza, che non riuscivano ad entrare a casa e stavano lavorando in un orario inconsueto. Sono sceso a vedere e scopro che stavano tentato di entrare a casa loro. In pratica qualcuno aveva inserito della colla, tipo Attack, all'interno della serratura e lungo i bordi». I signori che erano arrivati per qualche giorni di svago si sono visti costretti a sostituire il cilindro della porta, con i costi e le seccature che l'operazione comporta. Ma non è finita qui, sempre i due villeggianti hanno raccontato che nelle scorse stagioni sono stati vittime di altri dispetti, tra questi la sostituzione della targa dell'automobile. In via Alpe in Fiore, invece, i soliti sconosciuti sono arrivati ad aprire i cancelli privati e far uscire i cani, in qualche occasione hanno perfino tentato di avvelenare i due animali. (Fe.Fa.)

