IL CASOBELLUNO Automobilista preso a pugni dal ciclista per una lite su questioni di precedenze e circolazione stradale: operato d'urgenza per emorragia interna. Il caso, su cui indagano i carabinieri di Feltre e Belluno che stanno dando la caccia al ciclista che è fuggito, è accaduto a San Fermo, comune di Belluno, venerdì mattina. Il conducente della vettura, un 78enne residente a Borgo Valbelluna, è ricoverato all'ospedale di Feltre, in gravissime condizioni. Rischia la vita per i gravissimi traumi interni riportati. La raffica di pugni...