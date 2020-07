IL CASO

BELLUNO Ammonta a circa mezzo milione di euro la somma dei crediti non introitati da parte di Palazzo Rosso, si tratta per lo più di multe e sanzioni che l'Agenzia delle entrate per conto del Comune non chiede ai cittadini, perché si tratta di tante piccole somme. Un divieto di sosta, per fare un esempio. Ecco perché, dopo almeno due anni che si è posto apertamente il problema, l'amministrazione ha scelto di fare come succede già in molti altri comuni bellunesi: affidare l'incarico all'Unione montana Valbelluna.

IN COMMISSIONE

Dell'argomento se n'è parlato anche durante delle Commissioni consiliari, in particolare il consigliere Raffaele Addamiano ha ricordato come, nella riunione del 22 aprile scorso fu proprio l'assessore al Bilancio, Lucia Olivotto a trattare la questione, durante il punto sul rendiconto della gestione di esercizio finanziario 2019. «In quella sede ricorda Raffale Addamiano (Obiettivo Belluno, Fratelli d'Italia)- l'assessore disse che c'erano entrate per 16 milioni di euro, la spesa corrente ammontava a circa 26 milioni, gran parte per coprire i costi del personale e diede, infine, un dato che mi colpì. Parlò di proventi da sanzioni amministrative accertate per 900mila euro. Domandai a quanto ammontava la reale riscossione, mi fu risposto a circa la metà, il dato si trova alla voce fondo crediti di dubbia esigibilità, parliamo di 450 500 mila euro».

IL RECUPERO

La questione era duplice, da un lato individuare il soggetto riscossore terzo più efficace, dal momento che l'Agenzia delle entrate non lo è, idea sembra quella di affidare all'Unione montana il servizio. Per il consigliere di Obiettivo Belluno, ma più volte lo ha ribadito anche Fabio Rufus Bristot (Gruppo Misto) il problema relativo al recupero coattivo del credito va affrontato una volta per tutte, «altrimenti è inaccettabile sentire sempre dire, da quest'amministrazione, che non ci sono soldi per fare questo o quest'altro», chiude Raffaele Addamiano. Il consigliere Bristot, spesso, si è riferito anche al denaro perso per non esser intervenuti anni fa, nella gestione del percolato. Del riscossione coatta dei crediti di Palazzo Rosso si cominciò a parlarne nel 2018, quando i comuni della Valbelluna, che si erano affidati a cinque dipendenti dei servizio tributi dell'Um Valbelluna ottennero risultati di tutto rispetto. Qual è il compito del servizio tributi? Riscuotere i crediti che le varie amministrazioni non si sono prese la briga di incassare: tasse e pubblicità non pagate, per parlare in modo semplice. Fra le altre, la Tari (tassa rifiuti): si è partito in Valbelluna - a farlo nel 2016 e si è potuti (parliamo al 2018) risalire sino al 2011 (il periodo in cui i tributi non vanno in prescrizione). Si è ottenuto un risultato che spazia dal 30 al 40% di recupero. Altro tema è la riscossione delle tasse Tosap e Cosap, in pratica dell'occupazione del suolo pubblico (impalcature e giostre, per intenderci). Altra attività proficua è stata la riscossione coattiva, quella che altre realtà provinciali non affidano all'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Dal maggio 2015 l'Unione ha recuperato, anche dai comuni convenzionati dallo Zoldano al Cadore, più del 50% a ciò che veniva consegnato dei circa 3,5 milioni dati in gestione. Vi rientrano, in questo settore, il trasporto scolastico, gli affitti degli immobili comunali, le mense, il codice delle strada. Si pensi che in ogni pratica si riesce a recuperare le spese vive postali, mentre l'intimazione, ingiunzione e spese esecutive comprendono il pignoramento presso terzi (accrediti, stipendi e pensioni), ipoteche (anche sopra i 20 mila euro) e fermo automobilistico (tramite il Prà).

Federica Fant

