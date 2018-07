Il Carroccio già guarda alle elezioni in 35 Comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RIUNIONEBELLUNO Lega a confronto. Con sguardo lungo. Già pronta, insomma, ad accendere il motore per avviare quella che sarà la prossima sfida: sono 35 i Comuni, in provincia di Belluno, che nel 2019 andranno al rinnovo. «E vi è pure un'altra sfida alle porte, le elezioni europee», è la precisazione di Giampiero Possamai, commissario esterno della Lega Nord, in sostituzione del neo senatore, e segretario provinciale, Paolo Saviane. Sabato sera, al ristorante De Gusto, i vertici del partito si sono confrontati con i tesserati, sia...