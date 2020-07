L'INCONTRO

BELLUNO Ieri il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Franco Gabrielli, è arrivato in visita a Belluno. Una visita privata, senza la partecipazione della stampa, a differenza delle due precedenti visite a Belluno. «Ha voluto ritagliarsi un momento tra i numerosi impegni nella capitale -spiegano con una nota dalla Questura -, incontrando in forma privata gli uomini e le donne della Polizia di Stato della provincia per testimoniare la sua vicinanza ad un ufficio particolarmente colpito durante l'emergenza Covid 19 e per ringraziare il Questore e i suoi uomini per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo sul territorio e per i gravosi e futuri impegni legati all'organizzazione dei Mondiali di Sci del 2021». «Dopo l'incontro con il personale e un saluto al Prefetto, il Capo della Polizia ha potuto apprezzare le bellezze della città con una passeggiata a piedi nel centro storico - prosegue la nota -, complice anche la bella giornata e con una breve visita guidata al museo Fulcis dove ad attenderlo c'erano due guide di eccezionale bravura e competenza: l'assessore Marco Perale e il curatore del Museo Denis Ton che hanno illustrato al Prefetto le opere esposte nel palazzo. Questa è la terza volta che il capo della Polizia visita la provincia e la cosa ci onora particolarmente perché dimostra il legame che lega il vertice della Polizia di Stato al territorio bellunese».

