IL CANTIERELINEA INTERRATA: DISAGI IN VISTAPer consentire i lavori di realizzazione di una nuova linea interrata per conto di E-Distribuzione, si rende necessaria l'istituzione del senso unico alternato di circolazione veicolare, regolato da impianto semaforico e, all'occorrenza, da idoneo personale, nelle vie Safforze e Tonegutti, nel tratto di strada compreso tra l'attraversamento ferroviario Calalzo-Castelfranco e l'intersezione con via Caduti 14 Settembre 1944, a partire da oggi fino all'8 novembre, dalle ore 8 alle ore 18 di ciascuna...