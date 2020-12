FELTRE

Escono per fare le compere di Natale: in casa entrano i ladri. Ma come in una nella storia natalizia c'è il lieto fine: il cane mette in fuga i malviventi, che fuggono con pochi spiccioli.

È accaduto sabato all'imbrunire, a Villaga, in una casa in via Roz. La proprietaria era uscita con il nipote proprio per fare acquisti. Gli ignoti ladri, appena hanno avuto campo il libero, sono entrati in azione. Complice l'oscurità del tardo pomeriggio, sono penetrati nell'abitazione, forzando una finestra sul retro della casa. Ma non avevano fatto i conti con il cane che era in casa e che ha iniziato ad abbaiare senza sosta, facendo più rumore di un antifurto. A quel punto i malviventi sono riusciti a malapena ad aprire alcuni cassetti, per cercare oggetti di valore. Non hanno trovato nulla, a parte pochi spiccioli per un totale di poche decine di euro, che hanno preso prima di darsi ala fuga. Per la proprietaria, al ritorno dalle compere intorno alle 16.30, la brutta sorpresa. Ha immediatamente chiesto aiuto ai carabinieri, intervenuti per il sopralluogo di furto e che hanno dato la caccia ad eventuali tracce lasciate dai responsabili. Dal rapido inventario e dalle verifiche effettuate dalla donna poi il sospiro di sollievo: era stato preso poco o nulla, grazie al suo Fido.

