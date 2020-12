IL CAMBIO

BELLUNO La nota è arrivata pochi minuti prima delle 21: «Il dottor Sergio Bracco sarà il nuovo prefetto di Belluno al posto della dottoressa Adriana Cogode che ricoprirà l'incarico a Prato. Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al Prefetto Bracco e ringrazio la dottoressa Cogode per il grande lavoro svolto a Belluno e con cui mi sono interfacciato in numerose occasioni di costruttivo confronto, come avvenuto pochi giorni fa in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito il bellunese». Firmato Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

IL SALUTO

Sulla ragione dell'avvicendamento ovviamente nessuno si esprime ufficialmente ma non può non balzare agli occhi un nuovo cambio della guardia di Palazzo Rettori a distanza di neppure tredici mesi dal precedente (Cogode si è insediata soltanto il 25 novembre 2019). Esperta di protezione civile, Cogode ha gestito l'anno orribile della pandemia destreggiandosi in situazioni inedite e riuscendo anche a gestire l'emergenza nell'emergenza: il maltempo di inizio dicembre. Ma tra i risultati che ha portato a casa ci sono anche le due interdittive antimafia alle aziende che lavorano per la viabilità dei Mondiali 2021. Provvedimenti senza precedenti in una provincia in cui la parola mafia non era mai stata abbinata prima alla parola provvedimento. Per lei, come ha anticipato il ministro, c'è davanti l'impegno nella provincia delle aziende di tessuti. Contattata dopo l'annuncio, Cogode ha scelto di non commentare la notizia.

IL VOLTO NUOVO

A sedere nello scranno più alto di Palazzo dei Rettori sarà quindi Sergio Bracco, una carriera in polizia per lui: prima questore ad Avellino, poi a Genova e da marzo 2019 a Milano. Sessant'anni e una propensione ad occuparsi delle questioni concrete. Ma anche in questo caso, il suo arrivo alla vigilia dei Mondiali di Cortina 2021 e dei recenti provvedimenti antimafia presi proprio dalla prefettura non possono venire archiviati come semplice coincidenza. Bracco ha grandissima esperienza nell'ordine pubblico e nella protezione civile (a Genova da questore ha gestito diverse emergenze importanti) ma ha soprattutto una formazione e un'impostazione da investigatore e nell'ottica dell'appuntamento olimpico 2026 il suo nome potrebbe essere stato abbinato a Belluno non a caso.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA