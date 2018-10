Il caldo record? Una bufala

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

METEOROLOGIABELLUNO L'algoritmo sbaglia, il termometro no. Belluno non è tra le città europee che si surriscaldano di più. Un aumento della temperatura media c'è, è innegabile. Ma nella norma, non certo da record. O meglio, non certo come aveva descritto l'indagine dell'European Data Journalism Network (EDJNet), che aveva piazzato il capoluogo dolomitico al diciottesimo posto in Europa per aumento del caldo dal 2000 a oggi. Un risultato esagerato, gonfiato da un calcolo errato, fa sapere EDJNet. Per altro, già l'Arpav, dati alla mano,...