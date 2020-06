IL BILANCIO

CORTINA D'AMPEZZO Cortina fa qualcosa come oltre un milione di presenze l'anno divise esattamente a metà fra alberghiero ed extra alberghiero. Dati che non potranno essere confermati nel 2020. L'inverno è stato interrotto nel momento più atteso quando il tutto esaurito era garantito dalle finali della Coppa del mondo di sci, ed ora, ad inizio della stagione estiva basta guardarsi attorno per capire che non è più come prima.

IN CENTRO

In corso Italia, lo struscio d'Ampezzo, pochi a passeggio, nei bar che hanno allargato il plateatico i tavolini non registrano il solito pienone. Anche gli ottimisti ad oltranza registrano flessioni di preoccupazione per l'andamento dell'estate ai piedi delle Tofane: è vero che la montagna, garantendo grandi spazi, si candida ad ospitare la vacanza ideale al tempo del coronavirus, ma è altrettanto vero che per ora «si sono visti solo passaggi di chi dal Veneto si muove in giornata -assicura Roberta Alverà presidente dell'Associazione albergatori- non si può certo parlare di flussi turistici, al massimo c'è chi si è fermato un paio di giorni». Che fosse dura ripartire dopo tre mesi di stop lo si poteva immaginare, ma gli albergatori della Regina delle Dolomiti ci stanno provando. Sono una decina le strutture aperte, quelle più piccole che sono gestite in famiglia; albergatori quasi pionieri che sperimentano modalità di un'accoglienza rivoluzionata rispetto al passato. La sanificazione delle stanze ad ogni cambio d'ospite, la pulizia ancora più accurata degli spazi, l'eliminazione di pratiche ritenute pericolose come i buffet, il tutto ovviamente nella massima discrezione come si conviene; grandi sforzi, economici ed organizzativi, sono e saranno fatti a garanzia della tranquillità dei clienti.

IL MESSAGGIO

Aprire gli alberghi anche a zero prenotazioni è stato un segnale importante della voglia di ripartire, di riprendere a lavorare dopo il lungo stop anche se «le perplessità sono molte -assicura la presidente Alverà che non nasconde la preoccupazione per come proseguiranno questi mesi». Ma bisogna guardare al bicchiere mezzo pieno e così si attende con fiducia la riapertura delle strutture più grandi, il 18 tocca al de la Poste, il 24 al Cortina mentre Cristallo, Faloria e Bellevue saranno della partita dal primo di luglio. Altri resteranno chiusi puntando direttamente al prossimo inverno: il Savoia dove si approfitta per fare lavori, l'Ancora che passa di proprietà e quindi dovrà riorganizzare la struttura, il Ciasa Lorenzi che ingrandisce e rinnova.

UN ANNO FA

Giugno era il mese degli ospiti stranieri richiamati da escursioni ed arrampicate e dai grandi eventi sportivi che portavano migliaia e migliaia di appassionati; la cancellazione di tutte le manifestazioni, il lungo periodo di chiusura delle frontiere, l'incertezza generale hanno bloccato l'importate afflusso che dava il via all'estate di Cortina. In queste giornate si sono rivisti alcuni motociclisti tedeschi, niente a che vedere con gli anni passati. Roberta Alverà non molla: «Abbiamo cercato di trasmettere messaggi di sicurezza e cerchiamo di essere positivi». Ma si naviga un po' a vista e l'incertezza pesa tanto quanto la preoccupazione. Qualche interesse in più per gli appartamenti di vacanza, «molte le richieste di informazioni, ma per il momento abbiamo la conferma dei clienti affezionati», assicurano da una delle tante agenzie immobiliari di Cortina, anche in quel settore non è tutto oro quel che luccica. L'incanto delle Dolomiti saprà sconfiggere le incertezze e i dubbi del periodo? In molti lo sperano guardando con fiducia agli operatori turistici che hanno accettato la sfida, reinventando il lavoro per restare al passo con i tempi e confermare quel blasone che da sempre accompagna la vacanza nella conca ampezzana.

Giuditta Bolzonello

