IL BILANCIO BELLUNO Un'impresa che nove mesi fa sembrava impossibile. È

IL BILANCIOBELLUNO Un'impresa che nove mesi fa sembrava impossibile. È quella compiuta dagli uomini di Veneto Strade che addirittura in anticipo hanno realizzato in parte e affidato in altra parte tutte le opere previste per questo prima anno di ricostruzione post-Vaia. Si tratta di 169 interventi, 169 appalti, con tutta la burocrazia che ci va dietro per 141 milioni di euro. Un lavoro titanico che avrebbe scoraggiato chiunque e che riporta la provincia con una viabilità completamente funzionante e efficiente nonostante quello che è...