IL BILANCIOBELLUNO Sono decine i milioni di euro arrivati in provincia, nell'ultimo quinquennio, con i bandi a fondo perduto erogati per aiutare le imprese turistiche montane. Finanziamenti a cui spesso gli imprenditori hanno potuto partecipare grazie alla guida e al supporto, nella fase progettuale, di Confcommercio Belluno e Fidi Impresa & Turismo Veneto che nell'ultimo quinquennio hanno operato con particolare attenzione sul tema dei contributi e dei finanziamenti per la riqualificazione dell'offerta turistica bellunese....