IL BILANCIOBELLUNO Neve naturale al punto giusto, cannoni a metà servizio e l'inverno diventa low cost per le ski aree dolomitiche. O normal cost. Niente spese aggiuntive (e salassi annessi e connessi) per creare artificialmente manti bianchi. Quindi niente acqua e corrente elettrica a piè di lista. Se lo scorso anno i comprensori bellunesi aveva speso qualche milione di euro per garantire piste bianche in un mare di verde, quest'anno la stagione è andata decisamente meglio. «Abbiamo potuto risparmiare sull'innevamento artificiale»...