IL BILANCIOBELLUNO Meno medici, meno sangue. La scarsità di dottori che si verrà a creare nel Centro trasfusionale bellunese con due medici che andranno in pensione nei prossimi mesi potrebbe mettere in crisi l'intero sistema sangue e la generosità dei donatori. Il grido d'allarme ieri dall'Associazione bellunese volontari sangue (Abvs) nell'assemblea autunnale. Un incontro ricco di ospiti e aggiornamenti, in cui però tutti hanno guardato con preoccupazione alla programmazione del 2020, considerata la messa in quiescenza di due dei medici...