IL BILANCIOBELLUNO La prima neve ha imbiancato già la montagna, e pensare che a primavera la neve era scesa talmente copiosa che per aprire i rifugi molti gestori hanno dovuto spalare e spalare. La vita in quota è sempre dura, quest'anno ancora di più, il tempo non ha aiutato, le previsioni nemmeno. «Un tempo si guardava dalla finestra per decidere se e dove andare, oggi tutti controllano le previsioni e se non sono splendide non si muovono e, come è successo tante volte, magari sono sbagliate», commenta uno dei gestori dei rifugi del...