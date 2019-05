CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO Incendi nelle abitazioni: i casi sono in media con i numeri degli anni precedenti, ma le conseguenze quest'anno sono state più drammatiche. È il bilancio di un inverno in cui i roghi nelle case sembravano aver avuto un'impennata, rispetto al passato. Ma non è così. Lo conferma, dati alla mano, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l'ingegnere Girolamo Bentivoglio Fiandra. «C'è stata una risonanza mediatica e danni che hanno fatto pensare a un incremento - spiega -. Certo i roghi sono stati rilevanti per la...