IL BILANCIOBELLUNO Energia riversata sul territorio. Perché alla fin fine il Gal è come una turbina che prende acqua e la trasforma in elettricità; il Gruppo di Azione Locale Prealpi e Dolomiti fa la stessa cosa: prende fondi regionali, nazionali ed europei e li trasforma in progetti e buone pratiche. In piste ciclabili, in ristrutturazioni di immobili pubblici, in recupero architettonico e paesaggistico. In tutto quello che può essere di supporto ai Comuni, alle Unioni Montane e agli enti pubblici. Gli esempi sono sotto gli occhi di...