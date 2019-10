CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO Dodici mesi sono un tempo congruo. Certamente non per valutare la Storia con occhio distaccato ma quantomeno sufficiente per provare ad analizzare il presente. E il primo bilancio dice che se Vaia poteva riservare, nell'immensa sciagura, qualche opportunità questa non è stata sfruttata. Di più. Se in termini imprenditoriali e occupazionali la tempesta di ottobre 2018 poteva contenere qualche possibilità utile al rilancio di questa provincia i benefici non si sono ancora visti. I DATI NON MENTONOPer rendere l'idea di come...