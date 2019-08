IL BILANCIO BELLUNO Bim Gsp con il vento in poppa: si confermano positivi, anche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO Bim Gsp con il vento in poppa: si confermano positivi, anche nel primo semestre 2019, le performance dell'azienda di servizi pubblici. I consumi d'acqua restano stabili a 7 milioni di metri cubi, gli importi in bolletta si attestano a 16 milioni di euro, i costi contenuti di 140 mila euro, investimenti già a quota 5 milioni sui 9 programmati, in totale autofinanziamento, cassa generata a 6 milioni di euro, debiti stabili a 37 milioni, ma superati, per la prima volta nella storia di Bim Gsp, dal patrimonio oggi a 38 milioni...