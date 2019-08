CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOBELLUNO Ancora un mese di info point. Potrebbe non terminare con agosto il servizio di informazione ai turisti aperto dal Consorzio Dolomiti Prealpi sul piazzale del Nevegal. Con la riunione di ieri pomeriggio è stata assunta la decisione: porte aperte ancora per tutto il mese di settembre, forse. La volontà c'è da parte di tutti, pubblico come privato, ma non è ancora certo si possa proseguire per altri 30 giorni. «Speriamo di sì, lo vogliamo tutti spiegano dal Consorzio -, ma prima bisogna valutare un paio di aspetti». A...