Il Bembo apre alla danza: tre gli spettacoli già fissati

IL PALAZZO RISORTOBELLUNO Palazzo Bembo apre le porte. Ma solo per ballare. Tre spettacoli di danza programmati a settembre dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti schiuderanno in anteprima alla città i saloni appena restaurati del grande edificio di via Loreto. Tra stucchi e affreschi, pavimenti in legno candido e segni del passato, quando le stanze ospitavano l'ospedale del capoluogo, si muoveranno eteree danzatrici mentre i bellunesi potranno godere, allo stesso tempo, di spettacolo e location. In quanto all'apertura ufficiale, ancora non...