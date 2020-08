VERSO IL VOTO

BELLUNO Il Bard c'è e anche la sua candidata presidente. Riprende con vigore la corsa della lista Veneto per le Autonomie candidata alle prossime regionali. Lunedì il gruppo bellunese ha ottenuto l'approvazione della lista e ieri sono state sciolte le riserve rispetto al simbolo e alla presenza della candidata presidente Simonetta Rubinato. Un sospiro di sollievo si è alzato anche dai monti bellunesi. «Abbiamo presentato la lista per ultimi, sabato mattina, e ce l'hanno approvata lunedì spiega Andrea Bona in corsa insieme a Carmelita Perera, Silvano Merlin, Marinella Piazza e, appunto, la Rubinato -. Siamo felici sia andato tutto bene e che Verona non sia stata esclusa. Ci crediamo, la candidata è una persona preparata e valida con la quale abbiamo stretto un patto elettorale fatto di diversi punti». Il movimento autonomista referendario bellunese punta alla ri-elettività dell'ente provincia primo passo per la sospirata autonomia, ma chiede anche il ripristino del terzo consigliere bellunese in Regione, dedicato alle minoranze linguistiche delle terre alte, e il mantenimento dell'attuale numero di deputati. Ha dalla sua un buon appeal, confermato da una raccolta firme lampo che ha fruttato 500 sottoscrizioni nel giro di pochi giorni. Ora si pensa al tour sul territorio, nel rispetto delle norme anti contagio. «Sarà una campagna anomala e più impegnativa delle precedenti commenta Bona -, ci è stato ridotto di un terzo il numero delle firme da presentare ma anche il tempo a disposizione per raccoglierle: una corsa contro il tempo e così continuerà ad essere. Cosa ci distingue dalle altre liste che chiedono l'autonomia? Gli altri hanno sempre promesso e mai mantenuto, noi non abbiamo mai avuto posizioni di potere ma stiamo portando a casa risultati».

