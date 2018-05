Il Bard: «Ora impegnatevi per l'autonomia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Appello per il Bellunese: o autonomia o si muore. Il Bard guarda alla formazione del nuovo Governo. E chiede a gran voce un'attenzione particolare per la montagna. Perché le geometrie dell'esecutivo possono essere variabili (del resto, chi avrebbe mai pensato possibile un asse M5S-Lega?). Ma l'orografia e la geografia non sono variabili da trascurare. Come non sono modificabili le esigenze dei bellunesi: bisogni e criticità sono gli stessi che hanno portato al referendum del 22 ottobre. «I bellunesi dei partiti che stanno formando il nuovo...