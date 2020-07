L'IDEA

BELLUNO Ora che arrivano i soldi dall'Europa si spinga sul treno delle dolomiti. A firmare la proposta il Bard: Belluno autonoma regione Dolomiti. «Se anche un economista del calibro di Francesco Giavazzi evidenzia l'importanza di un'infrastruttura come il Treno delle Dolomiti, riteniamo che sia fondamentale che tutti, dai livelli locali a quello nazionale, lavorino per inserirla tra le opere da realizzare con i fondi europei del Recovery Fund».

L'OBIETTIVO

Il movimento Bard rilancia così la battaglia per la realizzazione dell'anello ferroviario, forte anche delle recenti dichiarazioni rilasciate dal noto economista e accademico italiano, ma anche dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

PRESA DI POSIZIONE

«Trento ha già pronta una lista di proposte, tra le quali c'è anche il collegamento Feltre-Primolano. - spiega il presidente Andrea Bona È fondamentale che questo impegno rimanga, ma è altrettanto indispensabile che la Provincia e la Regione facciano altrettanto, chiedendo al Governo di inserire la chiusura dell'anello ferroviario nei progetti da finanziare».

PIÙ IDEE IN CAMPO

L'obiettivo è quello di agganciarsi al Centro Europa: «È questo il vero contesto del nostro territorio - continua Bona Non vogliamo un trenino turistico: non parliamo di un'opera buona da rilanciare ad ogni campagna elettorale, ma di un'infrastruttura sovraregionale con una importantissima valenza europea, rispettosa dell'ambiente e degli accordi internazionali. Agganciandoci a Primolano prima e a Trento poi a sud e a San Candido a nord, infatti, avremo la strada aperta verso Austria e Germania, motore economico dell'Europa. Chiediamo quindi alla Provincia, alla Regione, a tutti i nostri parlamentari e ai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano di attivarsi subito per inserire quest'opera tra quelle da realizzare con i fondi europei: le cifre sono importanti, ma fanno gola a molti, e non possiamo permetterci di perdere altro tempo per inutili schermaglie politiche. Questa sarà un'opera che può cambiare il destino del Bellunese, agganciandolo all'Europa che conta».

