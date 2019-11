CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDOBELLUNO Il Fondo Welfare e Identità Territoriale cerca un logo: l'appello è rivolto a tutti i giovani creativi. Sì perché saranno i giovani a dover pensare come identificare, in pochi e precisi tratti, il simbolo con il quale il fondo nato per iniziativa di Provincia, sindacati, associazioni di categoria, Diocesi, Consorzio Comuni Bim Piave, Conferenza dei sindaci, Comitato d'Intesa e Scuole in Rete si farà conoscere da qui ai prossimi anni. Così, ad un anno dalla nascita del progetto pensato per combattere lo spopolamento in...