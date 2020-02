IL BANDO

BELLUNO Ancora in gita grazie a Martina. E' stata rinnovata anche per l'anno scolastico in corso, la Dote Martina Bonavera ovvero il contributo messo a disposizione dall'Associazione Martina Bonavera, con la collaborazione del Comune, a sostegno della partecipazione di studenti in condizioni svantaggiate ai viaggi di istruzione organizzati. Chiari i requisiti previsti dal bando, che andranno a costituire la graduatoria finale: residenza nel territorio comunale, frequenza di una scuola secondaria pubblica di primo o secondo grado nel comune di Belluno, non aver partecipato a iniziative con analoghe finalità e un Isee ordinario non superiore ai 12mila euro. Sono state individuate tre fasce di reddito, con differenti contributi: per un Isee ordinario pari o inferiore a 8mila euro, il contributo sarà di 200 euro; per un Isee compreso tra 8.000,01 e 10mila euro, di 150 euro; infine, con un Isee compreso tra 10.000,01 e 12mila si arriverà a 100 euro. Gli importi erogati sono destinati al singolo studente e sono cumulabili per famiglia. Nel complesso la Onlus metterà a disposizione per l'iniziativa 3 mila euro. «Rinnoviamo con piacere e soddisfazione anche quest'anno la collaborazione con l'Associazione Bonavera commenta l'assessore alle politiche sociali del Comune di Belluno Lucia Pellegrini che, fin dalla sua dolorosa nascita, ha voluto essere vicina agli studenti di famiglie in difficoltà economica. Trattandosi di un'iniziativa che sostiene le fasce più deboli della popolazione, che coinvolge anche il mondo scolastico e che grande riscontro ha avuto nelle passate edizioni sia tra le famiglie che nelle scuole, non potevamo che accogliere a braccia aperte la richiesta di presentarla ancora». Soddisfatti anche i membri del sodalizio benefico, che puntano a soddisfare e a dare possibilità di svago a sempre più ragazzi. «Riproponiamo anche quest'anno il contributo Dote Martina Bonavera perché crediamo fortemente nel suo alto valore di integrazione sociale - aggiunge Linda Sabatini, presidente dell'associazione -. Il nostro auspicio è quello di corrispondere contributi per l'intera somma messa a disposizione, così da poter regalare a quanti più ragazzi possibile un'esperienza di incontro e crescita tra coetanei, perché questo è il senso dei viaggi d'istruzione. Cogliamo l'occasione per ringraziare per la collaborazione il Comune, le scuole e quanti altri si faranno portavoce e illustratori di questa iniziativa». (atr)

