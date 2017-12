«Il 2017? È stata dura, ma ora viene il bello»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTABELLUNO «È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta». Potrebbe riassumersi così, non senza un po' di ironia, il 2017 del sindaco Jacopo Massaro. Sono giorni di riposo, questi, per il primo cittadino di Belluno alle prese con gli ultimi scampoli di un anno pieno di soddisfazioni ma anche molto faticoso. La corsa di inizio anno per mettere in ordine le questioni aperte così da lasciare in ordine il Comune in vista delle elezioni, la campagna elettorale quindi la vittoria. Un trionfo che ha confermato la giusta strada intrapresa nel...