BELLUNO Nuova stretta del Governo sulla mascherina: i bellunesi si adeguano. Mascherina indossata da tutti, anche per paura delle multe (si rischia da 400 a mille euro) o per convinzione. Fatto sta che ieri pomeriggio ben pochi hanno osato il viso scoperto in centro città. La gran parte dei bellunesi in passeggiata indossava la mascherina ben poggiata su viso e bocca ed era ben informata sul nuovo Dpcm (ovvero Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), firmato da Conte ed entrato in vigore dalla mezzanotte di ieri.

Ma dopo la paura dei mesi del lockdown, dopo le morti, le terapie intensive sempre al completo e le tende fuori dagli ospedali, oggi la gente è scettica. «Se durante i mesi estivi i contagi non sono aumentati pur non indossando le mascherine all'aperto, non vedo perché adesso improvvisamente debbano tornare indispensabili», commentava Giada fermata mentre chiacchierava in piazza Duomo con un'amica. Lei la chirurgica la indossava, non si sa mai, ma l'amica no, perché fermamente convinta della sua inutilità. «Io la uso aggiungeva Giada , ma solo se cammino e ho persone attorno. Se sono da sola nella natura, allora no». E della sua idea erano tanti, ieri pomeriggio. Ligi alle regole, ma tuttavia scettici, i bellunesi hanno scorte di chirurgiche a casa e non mancano di indossarle quando escono ma non credono che la misura sia davvero necessaria ad evitare il contagio. Più che altro è la spada di Damocle della multe che incombe su chi fa l'anarchico, a spaventare.

Tito De Luca, tassista storico di Belluno, la usa tutti i giorni ma definisce tutta questa rigidità una cavolata. Certo, ammette che all'interno dell'abitacolo ristretto di un'automobile l'accortezza di proteggere naso e bocca è una buona cosa, ma sulla necessità di indossare il dpi anche all'esterno non ci sta. «Grandi scienziati hanno dimostrato che la mascherina non serve a nulla commenta -, io la userò comunque perché non voglio prendere la multa e perché vedo la gente terrorizzata». Ma la mascherina dà fastidio e dopo gli scorsi mesi di libertà i bellunesi speravano di averla definitivamente archiviata, insomma di doverla indossare solo nei negozi e nei luoghi pubblico. Alfonsina Albanello e Mary Casagrande, pensionate, ieri passeggiavano insieme in centro. Quando vengono fermate per sapere cosa ne pensano del nuovo Dpcm ammettono che ne stavano proprio parlando in quel momento. Entrambe indossano la mascherina, ma senza convinzione. «Così ci sembra esagerato», commentano aggiungendo subito dopo di voler evitare assolutamente una multa, quindi proseguono camminando vicine e chiacchierando.

C'è voglia di normalità e quello che a maggio, dopo mesi di chiusura in casa, sembrava un sacrificio minimo oggi pesa. Sandra ieri attendeva l'autobus in piazza dei Martiri con la mascherina addosso. Ha fiducia nelle misure di contrasto alla diffusione del virus adottate dal Governo, teme il diffondersi della pandemia. «L'autobus nelle ore di punta, quando è pieno di studenti, io non lo prendo diceva -, e per mio figlio temo non tante le ore a scuola, quanto il suo contatto con compagni che viaggiano in mezzi pubblici affollati. Io la mascherina la userò sempre nella speranza che possa servire a contrastare l'epidemia».

Alessia Trentin

