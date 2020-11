IL PREMIO

BELLUNO È terminata con la proclamazione dei vincitori avvenuta sabato la IX edizione del Premio letterario I.B.R.S.C. dedicato alla Contessa Caterina De Cia Bellati Canal per le specificità di vita e di cultura di tutto l'arco alpino, organizzato dall'Istituto Bellunese di Ricerche Sociali e Culturali. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato in modalità telematica e ha visto la proclamazione dei quattro vincitori, uno per ogni sezione prevista dal bando (Linguistica, Storia/Storia dell'Arte, Saggistica e Narrativa). Gli autori riceveranno un premio di Euro 1.000,00 ciascuno. «Questa edizione del Premio - spiegano in una nota gli organizzatori -, nonostante il periodo di pandemia, è stata portata a termine con grande soddisfazione, visto che le opere a concorso erano ben 71, provenienti da tutta Italia. La prossima tornata del Premio Caterina De Cia Bellati Canal prenderà il via nel mese di Marzo 2021 con la diffusione del Bando e sarà riservata alle Tesi di Laurea».

I VINCITORI

Ecco di seguito i vincitori. Per la Sezione linguistica Francesco Costantini, con Aspetti di linguistica saurana, edito da Casa Editrice Il Calamo, Roma. Nella Sezione storia Andrea Zaffonato, con In queste montagne altissime della Patria. Le Alpi nelle testimonianze dei combattenti del primo conflitto mondiale, edito da Franco Angeli Editore, Milano. Sezione saggistica: Enrico Camanni, Il grande libro del ghiaccio, edito da Gius. Laterza & Figli Spa, Roma. Sezione narrativa: Pino Loperfido, La manutenzione dell'Universo. Il curioso caso di Maria Domenica Lazzeri, edito da Curcu Genovese, Trento.

