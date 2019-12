I VOLONTARI BELLUNO Chi è soccorritore, lo è per la vita. Riconoscimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I VOLONTARIBELLUNO Chi è soccorritore, lo è per la vita. Riconoscimento sotto l'albero di Natale, per i volontari del Soccorso alpino e speleologico che ripiegano la corda e dismettono la divisa. Con una cerimonia tenutasi martedì sera alla Nogherazza i vertici del Cnsas, il presidente Rodolfo Selenati e il delegato del Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi Alex Barattin, insieme ai vicedelegati, hanno ringraziato formalmente i tanti volontari che si sono dimessi nel recente periodo. Uomini che per pochi anni o per decenni si sono messi a...